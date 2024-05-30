Рудковская восхитилась мужем Заворотнюк, который много работал: «Лечение онкологии очень дорогостоящее»

30 мая умерла после продолжительной борьбы с раком головного мозга Анастасия Заворотнюк. Только недавно ей исполнилось 53 года. Актриса находилась в хосписе, но родные постоянно были рядом с ней. По слухам, она страдал от сильных болей и уже не могла двигаться. Более того актриса очень похудела. Целых пять лет она пыталась победить недуг. Мама звезды Валентина Борисовна, дочка Анна не могут перестать плакать. Для них смерть Заворотнюк стала большой утратой.

Яна Рудковская отметила, что знала актрису лично. Она вспомнила, что быстро ушли из жизни и другие люди с таким же диагнозом: жена Кости Хабенского, Жанна Фриске, хореограф Евгения Плющенко — Давид Авдыш. Продюсер призналась, что ей очень жаль. Она подчеркнула, что необходимо следить за своим здоровьем и проверяться, чтобы выявить болезнь на ранних сроках.

«Ужасно, что так бывает — красивая, позитивная, талантливая», — подчеркнула Яна.

Она также восхитилась супругом Заворотнюк, которые все минувшие пять лет находил силы, чтобы выступать на льду и воспитывать дочку Милу, которой пять лет. Рудковская напомнила, что в ее семье также знают, что такое онкологическое заболевание, так как ее свекровь умерла в 2015 году от рака груди.

«Лучи поддержки семье Анастасии и мужу Петру Чернышову. Знаю сколько он работал, и как помогал бороться. Мое искреннее восхищение этим сильным человеком. Лечение онкологии очень дорогостоящее. Маме Жениной когда поставили диагноз , давали прогноз жизни полгода (поставили рак груди, 4 стадия). Мы боролись 2,5 года, к сожалению , пока этот диагноз на поздних стадиях практически не излечим, какими бы ты средствами не обладал», — высказалась жена Плющенко.