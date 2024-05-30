Жан Милимеров рассказал, какой запомнил Заворотнюк: «Даже в жизни у нее все было с улыбкой и иронией»

30 мая в хосписе умерла Анастасия Заворотнюк. До ее последнего вдоха рядом находился муж актрисы Петр Чернышев. По словам ее старшей дочки Анны, для артистки минувшие пять лет стали самыми тяжелыми, но теперь Анастасия обрела покой. Многие друзья и коллеги поражены случившемся.

Группа «Премьер-министр» принимала участие в съемках сериала «Моя прекрасная няня». Жан Милимеров рассказал в беседе с Teleprogramma.pro, что помнит то время.

«Я помню прекрасно этот момент. Сегодня узнали про эту ужасную новостью. Проснулись и в Сетях уже это появилось. Я помню ее прекрасно. Она всегда была такая улыбчивая, добрая, на позитиве. Я помню, когда проходили эти съемки мы всегда улыбались. Она была очень приятная, очень красивая женщина и всегда улыбалась. На съемках все проходило легко. При этом она профессионал своего дела. Она была интересна всех всем. Этот сериал в свое время был супер популярным. Выражаю соболезнования всем родным и близким. Это ужасная трагедия», — сказал певец.

А когда его спросили, насколько сильно Заворотнюк отличалась от своей героини няни Вики из сериала, он признался, что общался с ней не так часто.

«Мы так не общались в жизни, а больше пересекались на каких-то общих концертах. Часто были моменты, когда она вела программы и концерты, тогда мы виделись. Я уверен в одном, что она всегда в душе была позитивнейший человек, улыбчивая, приятная в общении. Я ее такой запомнил. Мне кажется, даже в жизни у нее все было с улыбкой и иронией», — поделился Жан.