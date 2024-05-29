Внук Пугачевой с женой появился на вечеринке актрисы фильмов для взрослых Эльфи в США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже почти два года живет в США. Он переехал туда вместе с женой Аленой Красновой. Артист пытается там строить карьеру. Он снимает клипы для местных селебрити.
А недавно сын Кристины Орбакайте захотел петь на сцене и объявил, что выступит в честь своего 33-летия. Сам день рождения он отпраздновал с друзьями в особняке в Беверли-Хиллс.
А теперь Никита Пресняков и Алена Краснова отправились на вечеринку, которую устроила известная актриса фильмом для взрослых Ева Эльфи.
Примечательно, что Никита там плескался в бассейне, позировал с именинницей. Его жена была в белых кружевных брюках и боди. Она веселилась с другими гостями.
Никита Пресняков и Алена Краснова сфотографировались вместе с именинницей, звездой фильмов для взрослых Евой Эльфи. Фото: соцсети Алены Красновой
Большая тусовка состоялась в загородном клубе, расположенном в калифорнийском национальном парке Джошуа-Три. Почти все гости нарядились в белое, а вот именинница предстала в черном наряде с прозрачной юбкой. Дресс-код вечеринки был выбран в соответствии с профессией именинницы: чем меньше одежды, тем лучше.
Жена Никиты является моделью. Она часто участвует в фотосессии. Алена стала выбирает более смелые образ для съемок. На празднике она чувствовала себя комфортно.
Когда стемнело, для хозяйки вечеринки вынесли торт со свечами. В честь 27-летия она задула свечи. Потом начались танцы и игра в бильярд.
«Классную, конечно, тусовку замутила Ева», – заявила Краснова в соцсети.
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