Внук Пугачевой с женой появился на вечеринке актрисы фильмов для взрослых Эльфи в США

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков уже почти два года живет в США. Он переехал туда вместе с женой Аленой Красновой. Артист пытается там строить карьеру. Он снимает клипы для местных селебрити.

А недавно сын Кристины Орбакайте захотел петь на сцене и объявил, что выступит в честь своего 33-летия. Сам день рождения он отпраздновал с друзьями в особняке в Беверли-Хиллс.

А теперь Никита Пресняков и Алена Краснова отправились на вечеринку, которую устроила известная актриса фильмом для взрослых Ева Эльфи.

Примечательно, что Никита там плескался в бассейне, позировал с именинницей. Его жена была в белых кружевных брюках и боди. Она веселилась с другими гостями.