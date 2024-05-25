Цискаридзе заявил, что не может жить без Пугачевой: «Для меня ее творчество всегда выше всего остального»

Николай Цискаридзе не только артист, но и педагог. Ему довелось много выступать на сцене. В беседе со Светланой Бондарчук он рассказал, кто оставил отпечаток на его жизни.

«Мне жизнь подарила встречу с самыми великими людьми в искусстве в нашей стране. И не только в нашей стране», — сказал артист. «Что одна принцесса Диана стоит», — согласилась Бондарчук. «Ну она все-таки не артистка. А когда ты общаешься с Ванессой Редгрейв, Фанни Ардан, да? Я когда стал очень близко дружить с Мариной Нееловой и Алисой Фрейндлих, она для меня Алиса Бруновна, я стал видеть, как они выбирают роли, как они что-то отодвигают, как они критикуют, как они критично относятся к работе. Мне было до 30 лет. И это дало мне формирование своего отношения к тому, что я делаю», — пояснил Цискаридзе.

Он также заявил, что восхищается Майей Плисецкой. По его словам, он с ней общался и имел возможность за ней наблюдать. Артист отметил, что балерина была странной, человеком со страстями и своим вкусом. Тут Николай Дмитриевич заговорил об Алле Пугачевой, которую многие критикуют после того, как она покинула Россию.

«Я обожаю Пугачеву. Для меня ее творчество всегда выше всего остального. Несмотря на то, что я знаю Аллу Борисовну, даже имея возможность с ней пообщаться достаточно близко, я все равно не могу сказать, что я знаю Пугачеву. Я люблю Пугачеву, потому что я без нее не могу жить. То же самое Плисецкая. Я обожаю Плисецкую, потому что когда я хочу кому-то показать как надо или показать пример красоты, гармонии, я беру и ставлю Плисецкую, потому что я сам этим восхищаюсь», — поделился артист в передаче «Света вокруг света».