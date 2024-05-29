Роза Сябитова о причине развода Алсу с мужем: «Закончилось женское терпение»

Главной новостью этой весны стал развод певицы Алсу и Яна Абрамова. Еще месяц назад певица заверяла, что у нее нет никаких проблем в отношениях с мужем. Но теперь она ждет, когда будет рассмотрен ее иск о расторжении брака.

Певица Алсу при этом ведет привычный образ жизни. Она видится с подругами и демонстрирует новые наряды. Тем временем, ей предстоит поделить имущество и установить, с кем будут жить дети: 17-летняя Сафина, 16-летняя Микелла и семилетний Рафаэль.

Телесваха Роза Сябитова прокомментировала ситуацию. Она отметила, часто причиной распада брака, если люди вместе восемнадцать лет, бывает опустевшее гнездо — когда дети вырастают и покидают дом. Тогда функции родителей уже почти не нужны. Но у певицы Алсу наследники еще не такие взрослые, поэтому Розы Сябитова сделала вывод, что у этого развода другая причина.

«Если терпение заканчивается, женщины разводятся. По статистике, в 80 процентах из ста инициатором развода становятся именно женщины. Мужчины, как правило, бьются за отношения. Их все устраивает. По всей видимости, у Алсу закончилось женское терпение: могу только посочувствовать», — высказалась Роза Сябитова, пишет « МК ».

Она добавила, что впереди у певицы будет сложный период. Сваха пояснила, что после развода возникает много проблем, поэтому важно, чтобы артистку поддержали родные и близкие.