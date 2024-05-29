Алсу после расставания с мужем появилась на публике с женой Мартиросяна

24 мая певица Алсу подала на развод с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, а 28 мая артистка впервые вышла в свет после случившегося. Она встретилась со своей подругой Жанной, женой шоумена Гарика Мартиросяна.

Певица Алсу облачилась в шелковый костюм серебристого цвета и кроссовки. Она провела время с подругой на природе. Жанна выложила фото с артисткой, которая выглядела радостной. Алсу улыбалась и позировала на камеру.