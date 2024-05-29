Алсу после расставания с мужем появилась на публике с женой Мартиросяна

24 мая певица Алсу подала на развод с мужем, бизнесменом Яном Абрамовым, а 28 мая артистка впервые вышла в свет после случившегося. Она встретилась со своей подругой Жанной, женой шоумена Гарика Мартиросяна.
Певица Алсу облачилась в шелковый костюм серебристого цвета и кроссовки. Она провела время с подругой на природе. Жанна выложила фото с артисткой, которая выглядела радостной. Алсу улыбалась и позировала на камеру.
Певица Алсу и Жанна Мартиросян. Фото: соцсети Жанны Мартиросян
«Спасибо, подруга, за солнечные очки. Я всегда знала, что ты хотела сфотографироваться с Джоном Ленноном», – шутливо написала Жанна.
Поклонники отметили, что Алсу выглядела счастливой. Многие считают, что певица рада, что ее брак скоро будет аннулирован. Она ранее избегала обсуждений своей личной жизни и опровергала все слухи о размолвке с Абрамовым.
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