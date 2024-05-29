«Стали вылезать его отношения с другими женщинами»: таролог Абравитова о муже Алсу

Таролог Марианна Абравитова по просьбе сайта Teleprogramma.pro рассмотрела отношения Алсу с мужем Яном Абрамовым, чтобы определить причину их развода. В Сети ходит много слухов о том, что супруг звезды изменял ей, и собеседница издания поддержала это мнение.

По мнению Марианны Абравитовой, Алсу достаточно долго терпела поведение супруга, но, поскольку воспитывалась в традиционной татарской семье, предпочитала заминать внутренние проблемы, не замечать, охранять свой брак до последнего. Однако ее чаша терпения достигла последней капли.

«Последние несколько лет ей приходилось несладко, потому что ее семейную жизнь начало кренить не в ту сторону. Действительно, причина развода — это ее муж, поскольку стали вылезать его немногочисленные, но все же романы, интрижки, отношения с другими женщинами, более молодыми», — сказала таролог.

По словам Марианны Абравитовой, Ян Абрамов — хороший дипломат и достаточно долго умел выдерживать ситуацию в свою пользу.

«До какого-то момента ему это удавалось, но когда таких моментов накопилось несколько, Алсу не сумела справиться с таким сценарием семейной жизни и подала на развод», — высказалась эксперт.