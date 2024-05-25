Сын Орбакайте Никита устроил гавайскую вечеринку с русским караоке в честь своего 33-летия в Беверли-Хиллз

Никита Пресняков не любит говорить о своих звездных родственниках. Но бабушка Алла Пугачева не только его поддерживала во всех начинаниях, но и подарила квартиру в Москве. А мама Кристина Орбакайте часто ездит в США, где он уже два года живет.
Накануне наследник певица отпраздновал свой день рождения. Он устроил вечеринку в гавайском стиле. Никита позвал гостей в дом с террасой на крыше, который находится на холме. От туда открывается красивый вид на Беверли-Хиллз.
Жена артиста Алена Краснова показала, как прошел праздник. Парни и девушки придерживались гавайского стиля, диджей играл за аппаратурой. А вечером именинник стал петь русские песни в караоке.
Кульминацией вечера стал торт. Алена сама его вынесла. Он был сделан в виде джакузи с миниатюрным изображением Никиты, который нежится в воде.
«Никто так не любит джакузи, как Никита», — заявила она.
Гости спели для него песню на русском языке. Сын Орбакайте улыбался от счастья. Артист собрал вокруг себя друзей из России. К слову, он намерен в скором времени выступить в браке в Сан-Франциско, где споет хиты нулевых.
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Никита Пресняков устроил вечеринку. Фото: соцсети Алены Красновой
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