Сын Орбакайте Никита устроил гавайскую вечеринку с русским караоке в честь своего 33-летия в Беверли-Хиллз

Никита Пресняков не любит говорить о своих звездных родственниках. Но бабушка Алла Пугачева не только его поддерживала во всех начинаниях, но и подарила квартиру в Москве. А мама Кристина Орбакайте часто ездит в США, где он уже два года живет.

Накануне наследник певица отпраздновал свой день рождения. Он устроил вечеринку в гавайском стиле. Никита позвал гостей в дом с террасой на крыше, который находится на холме. От туда открывается красивый вид на Беверли-Хиллз.

Жена артиста Алена Краснова показала, как прошел праздник. Парни и девушки придерживались гавайского стиля, диджей играл за аппаратурой. А вечером именинник стал петь русские песни в караоке.