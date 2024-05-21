Борющаяся с раком Кейт Миддлтон страдает от тошноты, истощения и выпадения волос после химиотерапии

Кейт Миддлтон в этом году столкнулась с настоящим испытанием. У нее обнаружили онкологическое заболевание. Жену принца Уильяма прооперировали. Она начала проходить курс лечения и сразу сообщила, что некоторое время не будет появляться на публике, так как хочет спокойно провести время в кругу родных. Ранее сообщалось, что она снова станет выходить в свет к Пасхе, но этого не произошло. Более того, принц Уильям старается не покидать дворец, чтобы быть рядом с ней и помогать не только с делами, но и с детьми.

Как оказалось, на состоянии Миддлтон уже отразилась химиотерапия. У нее появилась тошнота, начали выпадать волосы, а также она сильно похудела. Однако принцесса Уэльская старается скрыть дискомфорт от родных, особенно от сыновей и дочки.

«Принцесса Уэльская прилагает все усилия, чтобы скрыть дискомфорт, который она испытывает, особенно от детей. К сожалению, это становится все труднее. Интенсивное лечение, направленное на искоренение рака, теперь начинает наносить ужасный урон», — сказал человек из окружения британской королевской семьи.

Непросто сейчас и принцу Уильяму, который старается поддержать и жену, и отца Короля Карла III, у которого был диагностирован рак простаты.

«Принц Уэльский сократил поездки и выполняет больше удаленных заданий, давая понять, что Кейт и дети для него на первом месте», — сообщает издание Radaronline, ссылаясь на свой источник.