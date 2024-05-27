Клава Кока заявила, что лишний вес у нее сразу видно: «Все пишут, что я беременна, а потом почему-то я не рожаю»

Клава Кока состоит в отношениях с Александром Повериным. Они сразу после шоу «Сердце Клавы» уехали в совместное путешествие. Для певицы это была возможность лучше узнать своего избранника.

Также она признается, что поездки для нее служат способом перезагрузки и подзарядки. Дело в том, что артистка следит за питанием и занимается спортом. Она заверила, что не склонна быстро набирать вес, однако в последнее время ее часто подозревают в беременности.

«Я могу в зал не ходить, долго не тренироваться и быть плюс два-три килограмма максимум. У меня за жизнь не было больше 57 килограмм. Понятно, что у всех разные конституции. Мне просто повезло. Есть девчата, которые постоянно следят за питанием и в зал ходят каждый день и все-рано они набирают. У меня такого нет. Может быть потому что много двигаюсь, много думаю. Мне повезло с генетикой в целом. Если я жирнею, то сразу результат на лицо и живот. Все пишут, что я беременна, а потом почему-то я не рожаю», — поделилась Клава с Ляйсан Утяшевой в шоу «Дерзкая готовка».