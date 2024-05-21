Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой появилась на публике с актуальной прической с косичками

Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой поддержала тренд на косички. Как рассказала сайту Teleprogramma.pro исследователь моды
«Обычно плетение кос свойственно девочкам. Сейчас же идет мода на эту прическу для всех возрастов, что мы можем видеть на примере Ольги Бузовой и Клавы Коки», — подчеркнула эксперт.
Клава Кока. Фото: t.me/klavacoca
По словам Натали де Шан, благодаря косичкам их носительницы могут выглядеть моложе. Такая прическа отлично сочетается со спортивным и школьным стилями.
«Обратите внимание, что обе певицы и правда выглядят очень молодо с косами. А вообще в последнее время я нередко вижу эту тенденцию и у российских инфлюенсеров, и на телевидении. Например, в «Новой фабрике звезд» и ведущая Анна Хилькевич, и девушки-«фабрикантки» носили косы. Думаю, эта тенденция пришла из тик-тока — соцсети, где в основном обитают подростки», — прокомментировала Натали де Шан.
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