Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой появилась на публике с актуальной прической с косичками

Ольга Бузова. Фото: t.me/byzovahouse

Эксперт стиля и моды Натали де Шан рассказала Teleprogramma.pro о модном направлении.

Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой поддержала тренд на косички. Как рассказала сайту Teleprogramma.pro исследователь моды Натали де Шан, косички актуальны уже давно, не менее пары лет. В тренде как натуральные косы, так и из накладных волос.

«Обычно плетение кос свойственно девочкам. Сейчас же идет мода на эту прическу для всех возрастов, что мы можем видеть на примере Ольги Бузовой и Клавы Коки», — подчеркнула эксперт.

Клава Кока. Фото: t.me/klavacoca

По словам Натали де Шан, благодаря косичкам их носительницы могут выглядеть моложе. Такая прическа отлично сочетается со спортивным и школьным стилями.

«Обратите внимание, что обе певицы и правда выглядят очень молодо с косами. А вообще в последнее время я нередко вижу эту тенденцию и у российских инфлюенсеров, и на телевидении. Например, в «Новой фабрике звезд» и ведущая Анна Хилькевич, и девушки-«фабрикантки» носили косы. Думаю, эта тенденция пришла из тик-тока — соцсети, где в основном обитают подростки», — прокомментировала Натали де Шан.

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