Клава Кока вслед за Ольгой Бузовой появилась на публике с актуальной прической с косичками

По словам Натали де Шан, благодаря косичкам их носительницы могут выглядеть моложе. Такая прическа отлично сочетается со спортивным и школьным стилями.

«Обратите внимание, что обе певицы и правда выглядят очень молодо с косами. А вообще в последнее время я нередко вижу эту тенденцию и у российских инфлюенсеров, и на телевидении. Например, в «Новой фабрике звезд» и ведущая Анна Хилькевич, и девушки-«фабрикантки» носили косы. Думаю, эта тенденция пришла из тик-тока — соцсети, где в основном обитают подростки», — прокомментировала Натали де Шан.