Умерла любимая собака семьи Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева

Юлия Проскурякова, супруга известного российского музыканта Игоря Николаева, поделилась печальной новостью о смерти их домашнего питомца - собаки по имени Зоя.

В своем сообщении в социальных сетях Юлия Проскурякова описала Зою как добрую, интеллигентную и ласковую собаку, которая была любимицей всей семьи.

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К сожалению, Зоя страдала от онкологического заболевания, которое в конечном итоге привело к ее смерти. Проскурякова выразила свою скорбь и отметила, что Зое было 14 лет и 8 месяцев.