Умерла любимая собака семьи Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева

Юлия Проскурякова. Фото: соцсети Юлии Проскуряковой

Юлия Проскурякова сообщила в соцсети о смерти домашней питомицы Зои.

Юлия Проскурякова, супруга известного российского музыканта Игоря Николаева, поделилась печальной новостью о смерти их домашнего питомца - собаки по имени Зоя. 

В своем сообщении в социальных сетях Юлия Проскурякова описала Зою как добрую, интеллигентную и ласковую собаку, которая была любимицей всей семьи. 

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К сожалению, Зоя страдала от онкологического заболевания, которое в конечном итоге привело к ее смерти. Проскурякова выразила свою скорбь и отметила, что Зое было 14 лет и 8 месяцев.

«Она была очень красивой, доброй и любящей. У Зои была хорошая жизнь, если бы не онкология, она еще прожила бы…» - поделилась Юлия Проскурякова.

Собака семьи Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева. Фото: соцсети Юлии Проскуряковой

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