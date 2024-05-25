Неизлечимо больному внуку Аллы Пугачевой Никите стало плохо в парке развлечений: «Чуть сознание не потерял»

Никита Пресняков уже давно стал известным в России. Он выступал со своей рок-группой, играл в театре и порой появлялся с Аллой Пугачевой, Кристиной Орбакайте и другими родственниками на передачах для ТВ.

Но вот уже два года артист живет в США, где пытается выступать, но большую часть времени занимается режиссурой клипов. На днях в свой день рождения он посетил парк развлечений. Там внук Примадонны прокатился на экстремальных горках. После этого ему стало плохо.

«В глазах потемнело, чуть сознание не потерял... Никогда такого не было. Только стукнуло 33 и проверку на перегруз не прошел», — заявил Никита в соцсети, испугавшись.

Рядом с ним была жена Алена Краснова. Она тоже была под впечатлением.

«Ребят, это все просто за гранью восприятия!» — добавил певец.

Напомним, что сына Орбакайте несколько лет назад обнаружили опухоль. Вылечит недуг нельзя. Добавим, что в честь дня рождения Пресняков-младший хочет выступить в браке в Сан-Франциско. Он хочет исполнить хиты нулевых.