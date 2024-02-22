Цискаридзе – про заявления Кологривого: «Имеет право на мнение»

Народный артист России Николай Цискаридзе встал на сторону эпатажного актера Никиты Кологривого. Он считает, что звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» имеет право на собственное мнение, как и высказывать его.

«Он же гражданин нашей страны, честный налогоплательщик, он имеет право на свое мнение. Другое дело, что, когда актер о чем-то заявляет, все начинают на него нападать», - высказался Цискаридзе сайту 5-tv.ru.

Сам артист считает, что проблем могло бы быть меньше, если те, кому это не нравится, просто проходили бы мимо – ведь можно просто не смотреть и не следить за деятельностью Кологривого.

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Напомним, исполнитель роли Кащея после выхода нашумевшего сериала нелестно высказывался о коллегах. Задело и Сашу Бортич, и Данилу Козловского, и более молодое поклонение звезд, только сделавших первый шаг в «Слове пацана», а также мэтров кинематографа Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.