Ивлеева — о своих слезах после вечеринки: «Мама уже спала, я бегу со второго этажа, падаю к ней на грудь и все»

Известная телеведущая и блогер Настя Ивлеева поделилась историей о том, как она обратилась к своей маме за поддержкой после эмоционального напряжения и отчаяния, связанного с декабрьской вечеринкой знаменитости.

Настя Ивлеева рассказала о моменте, когда все ее эмоции достигли предела и требовали выхода. Это произошло после публикации видео с извинениями, где она выразила сожаление за свои действия.

Ивлеева призналась, что, прочитав комментарии, она не смогла сдержать слез. Она поняла, что хочет обнять свою маму и разрыдаться по-настоящему, с истерикой. Мама уже спала, но Настя Ивлеева пришла к комнату мамы и упала к ней на грудь, плача. Мама без лишних слов обняла дочь и пообещала, что все будет хорошо.

«Я просто зашла, прочитала комментарии и меня прорвало, лежу, плачу, понимаю, что хочу к маме, хочу ее обнять и разрыдаться по-настоящему, навзрыд, с истерикой. Мама уже спала, я бегу со второго этажа, падаю к ней на грудь и все, и плачу. И она без лишних слов меня просто обняла и сказала, что все будет хорошо», - поделилась Анастасия Ивлеева.

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По материалам YouTube-канала Андрея Третьякова