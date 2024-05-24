SHAMAN подарил букет из ста роз врачу, спасшему Юрия Куклачева

Известный российский певец SHAMAN, настоящее имя которого Ярослав Дронов, проявил свою доброту и заботу, подарив 100 роз врачу, который спас жизнь знаменитого дрессировщика кошек Юрия Куклачева. Об этом рассказал сам Юрий Куклачев.

По словам дрессировщика, 12 апреля, певец SHAMAN присутствовал на его шоу. Во время антракта вокалист зашел за кулисы, где и стал свидетелем инфаркта у Юрия Куклачева.

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Певец SHAMAN очень переживал за Юрия Куклачева, который был экстренно госпитализирован и прооперирован. Узнав о том, что операция на сердце прошла успешно и Юрий Куклачев был переведен в обычную палату, SHAMAN решил выразить благодарность врачу, спасшему жизнь Куклачева.

«Он очень переживал за «дядю Юру». И когда он узнал, что операция прошла успешно, что меня перевели в обычную палату, он привез моему доктору-спасителю 100 роз», — поделился Юрий Куклачев.

Дрессировщик дал понять, что поступок SHAMANa его очень тронул, он назвал исполнителя человеком «удивительно доброй души».

По материалам kp.ru