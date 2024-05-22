Павлиашвили о творчестве SHAMANa: «Его, как в свое время Виктора Цоя и Юрия Шатунова, создала эпоха»

Сосо Павлиашвили любим миллионами поклонников. Он желанный гость на всех мероприятиях. Певец следит за тем, что происходит на отечественной эстраде. Он знает, что Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, стремительно стал популярным. 32-летний исполнитель выпустил несколько хитов.

Его клипы собирают миллионы просмотров. Своими размышлениями по поводу успеха артиста и его творчестве Сосо Павлиашвили решил поделиться публично. Он уверен, что Ярослав Дронов находится в самом начале своего пути.

«SHAMAN – Богом одаренный парень. Его, как в свое время Виктора Цоя и Юрия Шатунова, создала эпоха. Он фантастический певец. И у него есть все шансы остаться очень большим артистом. Он только набирает обороты... Самое главное, чтобы он шел за Богом и никогда не считал себя звездой. Он служит народу, как и каждый из нас», – пояснил Павлиашвили.

Он добавил, что пока Дронов будет слушать свое сердце, его нахождение на сцене будет только продлеваться. Певец напомнил, что сам раньше был участником ВИА «Иверия». Славу ему принесла поездка в Юрмалу на конкурс, где он выиграл гран-при.

По материалам VOICE