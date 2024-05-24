Максим Траньков и беременная Татьяна Волосожар улетели в США: «На роды в Майами»

Максим Траньков и беременная Татьяна Волосожар. Фото: соцсети Татьяны Волосожар

Олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар заявила, что роды в Майами — подарок мужа.

Супружеская пара олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков ожидают третьего ребенка. На этот раз супруги решили отправиться на роды в Майами, Флорида, США. Таким образом, малыш, который появится на свет в ближайшее время, будет гражданином не только России, но и США.

Прекрасной новостью о предстоящих родах в Майами Татьяна Волосожар поделилась в микроблоге, заявив, что такой подарок ей сделал муж. 

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Беременная Татьяна Волосожар в Майами. Фото: скрин видео соцсети Татьяны Волосожар

«Мой муж сделал мне шикарный подарок. Скоро мы поедем на роды в Майами», - сообщила Татьяна Волосожар.

Напомним, Татьяна и Максим уже являются родителями двух детей - Анжелики и Теодора. Они поженились в 2015 году и с тех пор счастливы в браке.

Татьяна Волосожар и Максим Траньков еще и одни из самых успешных российских фигуристов. Они вместе выиграли золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в парном катании.

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