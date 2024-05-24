Максим Траньков и беременная Татьяна Волосожар улетели в США: «На роды в Майами»

Супружеская пара олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков ожидают третьего ребенка. На этот раз супруги решили отправиться на роды в Майами, Флорида, США. Таким образом, малыш, который появится на свет в ближайшее время, будет гражданином не только России, но и США.
Прекрасной новостью о предстоящих родах в Майами Татьяна Волосожар поделилась в микроблоге, заявив, что такой подарок ей сделал муж.
Беременная Татьяна Волосожар в Майами. Фото: скрин видео соцсети Татьяны Волосожар
«Мой муж сделал мне шикарный подарок. Скоро мы поедем на роды в Майами», - сообщила Татьяна Волосожар.
Напомним, Татьяна и Максим уже являются родителями двух детей - Анжелики и Теодора. Они поженились в 2015 году и с тех пор счастливы в браке.
Татьяна Волосожар и Максим Траньков еще и одни из самых успешных российских фигуристов. Они вместе выиграли золотую медаль на Олимпийских играх 2014 года в Сочи в парном катании.
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