Максим Траньков и беременная Татьяна Волосожар улетели в США: «На роды в Майами»

Супружеская пара олимпийских чемпионов по фигурному катанию Татьяна Волосожар и Максим Траньков ожидают третьего ребенка. На этот раз супруги решили отправиться на роды в Майами, Флорида, США. Таким образом, малыш, который появится на свет в ближайшее время, будет гражданином не только России, но и США.

Прекрасной новостью о предстоящих родах в Майами Татьяна Волосожар поделилась в микроблоге, заявив, что такой подарок ей сделал муж.