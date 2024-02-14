Татьяна Волосожар и Максим Траньков ждут третьего ребенка

37-летняя Татьяна Волосожар объявила о третьей беременности. При этом фигуристка пока оставила в секрете пол будущего ребенка и когда малыш появится на свет. Спортсменка не скрывает, что переживает один из счастливейших этапов в своей жизни. Она наслаждается своим интересным положением. Рассказать о беременности возлюбленная Максима Транькова решилась 14 февраля, посчитав День всех влюбленных отличным поводом для того, чтобы сообщить поклонникам о прибавлении в семействе.

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«Мы c мужем ждем встречи с тобой, наш малыш. Всех с праздником, любите и будьте любимыми всегда», — отметила Татьяна Волосожар.

У фигуристки и ее мужа Максима Транькова есть двое детей — сын Теодор и дочка Анжелика. По словам спортсменки, семья для нее — главный приоритет. Когда у пары появились дети, она с головой ушла в материнство и не жалеет об этом.