«Папа классный, малыши — прелесть»: Траньков заснял детей от Волосожар в бассейне на Мальдивах — отдыхают как могут

Известные фигуристы, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков были парой на льду и стали супругами в жизни. Спортсмены воспитывают двоих детей. Их дочери Анжелике в феврале исполнилось шесть лет, а сыну Теодору в конце мая будет два года.

В эти дни семейство в полном составе отдыхает на Мальдивах. В микроблоге Максим Траньков показал, как играет с дочкой и сыном в бассейне. Папа изображает из себя злое чудовище, а отпрыски даже не пугаются, а весело хохочут в ответ.