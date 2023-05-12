«Папа классный, малыши — прелесть»: Траньков заснял детей от Волосожар в бассейне на Мальдивах — отдыхают как могут

Известные фигуристы, олимпийские чемпионы Татьяна Волосожар и Максим Траньков были парой на льду и стали супругами в жизни. Спортсмены воспитывают двоих детей. Их дочери Анжелике в феврале исполнилось шесть лет, а сыну Теодору в конце мая будет два года.
В эти дни семейство в полном составе отдыхает на Мальдивах. В микроблоге Максим Траньков показал, как играет с дочкой и сыном в бассейне. Папа изображает из себя злое чудовище, а отпрыски даже не пугаются, а весело хохочут в ответ.
«Попробуй напугай», — подписал кадры Максим Траньков.
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Поклонники Максима Транькова и Татьяны Волосожар пришли в восторг, увидев очаровательных Анжелику и Теодора.
«Мальчик — чудо как хорош», «Папа классный, малыши — прелесть», «Детки — лапуськи такие!», «Вот насмешил пупсов!» — высказались в Сети.
Сын и дочка Максима Транькова и Татьяны Волосожар. Фото: скрин соцсети