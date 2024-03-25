Младшая дочь Сосо Павлиашвили рассказала, что артист сделал ее маме предложение на сцене «Крокуса»

Трагедия, которая случилась в «Крокус Сити Холле» 22 марта, потрясла общественность. Артисты часто выступали там, давая сольные концерты. Дима Билан ночью 25 марта посетил стихийный мемориал, который создали люди.

Число погибших в результате теракта возросло до 137 человек. Многие не могут поверить в случившееся. Сосо Павлиашвили не только выступал в знаменитом концертом зале. Там он сделал предложение своей возлюбленной 10 лет назад. Об этом рассказала его младшая дочка Сандра.

К слову, Павлиашвили и Ирина Патлах официально не женаты. Однако 16 октября 2014-го певец в день юбилейного концерта попросил избранницу выйти на сцену, а затем встал на колено и протянул ей коробку с кольцом.

«Именно в «Крокусе» папа сделал предложение моей маме на своем юбилейном концерте. И его следующий юбилейный концерт должен был быть там же. Мне самой там доводилось выступать и не раз, именно там был один из первых самых масштабных концертов», — сказала Сандра.

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Добавим, что Сосо и Ирина решили обвенчаться в 2020 году. На мероприятии были только самые близкие. Тогда в храм пришел сын певца от первого брака, Леван. У него сложились хорошие отношения с избранницей отца. У супругов есть не только 16-летняя дочка Сандра, но и 20-летняя Лиза.