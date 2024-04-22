Певец Сосо Павлиашвили решил открыть ресторан узбекской кухни

Сосо Павлиашвили, известный своими музыкальными талантами, теперь проявляет себя и в сфере гастрономии, сообщает NEWS.ru. Артист поделился, что его новый ресторан будет предлагать посетителям блюда узбекской кухни, которая, как известно, славится своими ароматными специями и уникальными рецептами.

Новый ресторан будет расположен в Москве и, по словам певца, будет отличаться уютной атмосферой и высоким уровнем обслуживания. Павлиашвили планирует лично контролировать процесс приготовления блюд, чтобы гарантировать их качество и аутентичность.

Это не первый бизнес-проект Сосо Павлиашвили. Артист занимается железнодорожными перевозками, IT-технологиями, оптовыми поставками вина и имеет ресторан грузинской кухни. Новый проект, по словам артиста, является для него особенно важным, поскольку он дает возможность совместить свои бизнес-интересы с любовью к национальной кухне.

Открытие нового ресторана Сосо Павлиашвили запланировано на ближайшее время. Поклонники артиста и любители восточной кухни с нетерпением ждут возможности посетить это заведение.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».