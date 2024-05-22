Инстасамку убрали из программы концерта в честь Дня защиты детей в Кремле

Певица Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, должна была выступить на концерте в Кремлевском дворце в День защиты детей. Ее пригласил один из организаторов мероприятия.

Певица согласилась на бесплатное выступление, чтобы порадовать детей. Зотеева должна была исполнить песенку про Мамонтенка. Однако теперь стало известно, что Инстасамку убрали из программы.

Более того, ей даже не сообщили об этом. Остаются неизвестны и причины такого решения.

Директор артистки рассказал, что они отказали двум заказчикам, которые хотели, чтобы Инстасамка выступила на их площадках 1 июня. Таким образом певица лишилась минимум 12 миллионов рублей, которые ей бы заплатили.

По материалам телеграм-канал Mash