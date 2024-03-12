Певица Инстасамка хочет сдать ЕГЭ и поступить в университет

Инстасамка, которую зовут Дарья Зотеева, стала знаменитой исполнительницей. Но она окончила всего девять классов, потом училась в колледже, но так его и не окончила. И теперь певица готова получить высшее образование. Она решила отменить все сольные выступления в 2024 году.

Артистка не стала утаивать, что об этом ее попросили родители. Теперь она активно готовится к сдаче ЕГЭ, так как решила поступить в университет. Звезда также намерена поменять музыку, чтобы она была более взрослей. Об этом не так давно Дарья заявила Полине Гагариной.

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Также она намекнула, что скоро сыграет свадьбу. В соцсети певица покрасовалась в образе невесты. Она уже давно строит отношения с Олегом Еропкиным, который выступает под псевдонимом Moneyken. Хоть артистка в треках называет его мужем, они официально не оформили отношения. Но пара недавно объявила, что хочет завести детей. Возможно, что это и подтолкнуло их к желанию пожениться в скором времени.