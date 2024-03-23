Певица Инстасамка перевела миллион рублей на помощь пострадавшим в теракте в «Крокусе»

22 марта в Подмосковье случился теракт. После стрельбы и пожара в «Крокус Сити Холл» продолжает расти число погибших. Их уже больше 130 человек. А также в больницах находятся более 100 пострадавших.

Певица Инстасамка, которую зовут Дарья Зотеева, переживала за всех, кого коснулась трагедия. Она уже спустя полтора часа после случившегося рассказала, что молится, чтобы пострадало в теракте как можно меньше людей. Также артистка постаралась поддержать тех, кто переживает за родных, которые тем вечером отправились на концерт группы «Пикник».

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А теперь Инстасамка приняла участие в сборе средств для пострадавших в теракте. Она перевела миллион рублей. Певица опубликовала скрин с платежом. Она также выразили соболезнования семьям погибших. Ранее также Shaman сообщил, что готов оказать финансовую помощью пострадавшим и оплатить похороны тем, кто погиб в теракте.