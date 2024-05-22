Уехавшую из России Чулпан Хаматову снял в эпизодической роли Кирилл Серебренников

Чулпан Хаматова регулярно снималась в кино, когда жила в России. Обычно в ее графике не было свободного места. Но актриса уехала Латвию два года назад и теперь пытается за границей строить творческую карьеру. Однако без знания языка Чулпан Хаматову редко приглашают играть в театр в Риге. Также она практически не снимаются.

Даже друзья-режиссеры зовут ее только в эпизодические роли. Так поступил Кирилл Серебренников.

Он на днях приехал в Канны, где на фестивале представил свой фильм «Лимонов, баллада об Эдичке». Лишь в небольшой роли на экране появилась Чулпан Хаматова. Сама она в этом году на фестиваль не приехала, пишет KP.RU.

А еще в 2021 году Хаматова приезжала в Канны и буквально затмила всех на красной дорожке, надев черное платье;Чулпан Хаматова была в центре внимания репортеров. Напомним, что в этом году на лазурный берег приехали Ксения Собчак, Виктория Боня и другие селебрити.