Чулпан Хаматова была готова работать таксистом и курьером в Латвии, чтобы был кусок хлеба

Чулпан Хаматова вместе с детьми перебралась в Латвию на фоне известных событий. Среди тех, кто «сбежал», оказалась и Алла Пугачева с мужем шоуменом Максимом Галкиным*. Примечательно, что, живя за границей, Примадонна успела выпустить новый альбом «P.S», в который вошли песни, которые артистка исполняла на юбилейном концерте в Кремле в 2019 году. Судя по всему, певица не прочь заработать гонорар на старых композициях, собрав песни в новый альбом после 16-летнего перерыва.

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О своей жизни в Латвии не раз высказывалась и Чулпан Хаматова, которая жаловалась на безденежье. Так, актриса заявила, что не видела для себя другого варианта, кроме как поселиться за границей. И причина, по словам Чулпан, в ее «идиотском темпераменте». Актриса подметила, что в тех случаях, когда нужно взять паузу и промолчать, она всегда допускает одну и туже оплошность: «обязательно сует свой нос».

Оказавшись в Латвии, Чулпан Хаматова не исключала того, что ей придется взяться за любую работу, стать таксистом, курьером, давать частные уроки — и все для того, чтобы был кусок хлеба. Поэтому актриса рада уже тому, что у нее есть возможность выходить на сцену, быть в театре.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

По материалам «СтарХита»