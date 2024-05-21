Кристина Асмус сделала короткую стрижку «под мальчика» после помолвки Гарика Харламова

Кристина Асмус не раз меняла прическу. Она признавалась, что готова на многое ради роли. После развода с Гариком Харламовым она красилась в темный цвет, потом стриглась. В конце этой весны актриса решилась на кардинальное преображение.

Это случилось после того, как ее экс-муж объявил о помолвке с возлюбленной Катериной Ковальчук. Она не стала публично реагировать на новость. Но звезда предстала с очень короткой стрижкой под мальчика. Она осталась довольна тем, как теперь выглядит.