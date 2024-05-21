Кристина Асмус сделала короткую стрижку «под мальчика» после помолвки Гарика Харламова

Кристина Асмус не раз меняла прическу. Она признавалась, что готова на многое ради роли. После развода с Гариком Харламовым она красилась в темный цвет, потом стриглась. В конце этой весны актриса решилась на кардинальное преображение.
Это случилось после того, как ее экс-муж объявил о помолвке с возлюбленной Катериной Ковальчук. Она не стала публично реагировать на новость. Но звезда предстала с очень короткой стрижкой под мальчика. Она осталась довольна тем, как теперь выглядит.
«Не ищите смыслы там, где их нет. Тысяча осветлений, окрашиваний, начесов и плоек дали о себе знать. Заодно исполнила свою давнюю мечту. И я в глубоком экстазе. Нравится очень!» — написала Асмус.
Кристина Асмус исполнила мечту. Фото: соцсети Кристины Асмус
Поклонники восхитились тем, как выглядит актриса. «Ну очень красиво!» — заявила Агата Муцениеце. «А-а-ааааа, как необычно!» — написала Регина Тодоренко.
Напомним, что у Кристины также сложилась личная жизнь. Она уже несколько лет встречается с коллегой по театру Романом Евдокимовым. С бывшмм мужем ей удалось наладить дружеское общение.
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