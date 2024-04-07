Роза Сябитова высказалась о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус: «У нее характер — мама не горюй»

Гарик Харламов и Кристина Асмус поженились еще 11 лет назад. В этом браке у резидента «Камеди Клаб» появилась дочка Анастасия. В 2020 году пара объявила о том, что они больше не вместе. Это известие совпало со съемками Кристины Асмус в фильме «Текст». Ее мужа без конца донимали вопросами о том, как он отнесся к откровенным сценам с участием его второй половинки. На сторону актрисы встал ее партнер по съемочной площадке Иван Янковский, заявив, что это всего лишь роль. А сама Кристина позже заявила, что ее развод не имеет никакого отношения к этому фильму.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Свет на эту историю пролила телесваха Роза Сябитова в YouTube-шоу «Алена, блин!». Она считает, что пара распалась из-за тяжелого характера Кристины. А Гарик, по мнению звездной свахи, просто не смог вынести нрава своей жены.

Так, Роза Сябитова подметила, что участвовала в одном из проектов с Кристиной Асмус, и уже тогда поняла, что у нее тяжелый характер. По словам телесвахи, от актрисы доставалось и гримерам, и режиссерам.