Кристина Асмус сделала заявление в Италии: «В следующий приезд рассчитываю быть беременной»

Известная российская актриса Кристина Асмус сейчас наслаждается красотами итальянского города Венеции, где находится вместе со своей 10-летней дочерью Анастасией. В Венеции Кристина Асмус сделала признание, обескуражившее ее поклонников.

Асмус призналась, что уже была в Венеции, когда находилась в положении и носила под сердцем свою дочь Анастасию от Гарика Харламова. Вероятно, воспоминания растрогали актрису. 36-летняя знаменитость сообщила о своем желании иметь еще одного ребенка.

«В следующий приезд тоже рассчитываю быть беременной! Надеюсь, не через 10 лет», - написала в микроблоге Кристина Асмус.

Стоит добавить, что о личной жизни Кристины Асмус сейчас практически ничего не известно. Актриса лишь признавалась, что живет в абсолютной любви и принятии.

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