Живущая в Монако дочка Виктории Бони призналась, что любит Москву: «Здесь можно развлекаться»

Виктория Боня недавно призналась, что девять месяцев не могла вернуться в Монако. У нее были проблемы с видом на жительство, который она смогла решить только сейчас. За это время телеведущая успела побывать в США и Дубае, а весной приехала в Москву.

Она даже привезла с собой дочку Анджелину, которой 12 лет. Если светская львица надела лосины с корсетом, то ее наследница была в юбке и полушубке. Девочка часто берет вещи мамы и уже учится ходить на каблуках. Анджелина призналась, что в России ей нравится больше, чем в Монако.

«Я обожаю Москву, очень много чего делаю здесь, нашла себе друзей. Здесь очень интересно, я каждый день еду в новое место. Я хоть и провела на родине всю жизнь, но там нечего делать, по сути, только ходить на пляж. А здесь можно развлекаться, заниматься серфингом, ходить в баню, летать в аэротрубе», – сказала она, пишет « МК ».

Дочка Бони отметила, что у нее есть много увлечений. Она рисует, занимается конным спортом, а также может что-то креативное делать даже из смолы. Раньше Виктория жаловалась, что наследница сидит за компьютером и играет в игры, но теперь она все чаще выходит в свет с мамой.

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