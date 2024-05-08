Ольга Бузова: «Да, я люблю деньги, я люблю их зарабатывать»

Ольга Бузова считает себя щедрой. Она призналась, что никогда не стала бы просить дорогую шубу у возлюбленного, если бы понимала, что он не может себе этого позволить. При этом экс-ведущая проекта «Дом-2» уточнила, что любит зарабатывать деньги, но редко тратит большие суммы на себя.

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«Для меня деньги никогда не были в приоритете. Да, я люблю деньги, я люблю их зарабатывать, мне они необходимы. На мне, помимо семьи, полностью расходы на мое творчество. Все свои клипы я оплачиваю сама. А еще же нужно покупать костюмы, платить зарплату команде», - заверила Ольга Бузова.

Приходилось телеведущей и оплачивать счета мужчин. Но траться она готова в том случае, если речь идет о браке, о семье и общем бюджете. Если говорить о свиданиях, то Ольга Бузова сомневается, что нормальный мужчина спокойно отреагирует на то, что за него платит девушка. Едва ли это можно назвать нормой.

По материалам kp.ru