Светлана Бондарчук рассказала, что ее младший сын растет очень хитрым: «Интересуется розетками»

Бывшая жена Федора Бондарчука Светлана уже несколько лет счастлива в браке с новым избранником Сергеем Харченко. В 2023 году пара многих удивила, когда объявила о рождении сына Петра. Первое время телеведущая не показывала малыша. Теперь иногда она хвастается его достижениями и публикует фото с ним в соцсети. А в беседе с Аленой Свиридовой звезда призналась, что мальчик растет смышленым и не похож на старшего брата Сергея.

«Я сейчас пытаюсь маленькому Пете, который интересуется розетками и всеми остальными не Петиными вещами, объяснить, что это опасно или отвлечь. А как раньше было: "Нельзя!" Я мгла просто сказать: "Это нельзя!" А потом выяснялось, что это не работает. Кстати, Сережа никогда не интересовался розетками. В этом уникальность. Почему Петя интересуется розетками, я не понимаю, в кого он? Причем, Петя такой хитрый! Он видит розетку и знает, что это опасно. Он делает вид, что идет к бабушке. Так интересно выстраивает логистику, чтобы в итоге дойти до этой розетки», — поделилась Светлана.

Она также заявила, что мальчик быстро растет. Экс-модель это замечает благодаря детям. С ней живот дочка ее мужа Юна.

Другие новости читайте в Telegram-канале «Звездная пыль».