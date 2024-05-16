Малафеев продает двухэтажную квартиру в центре Санкт-Петербурга за 85 миллионов рублей

Вячеслав Малафеев давно стал известным футболистом. Он также принимал участие в шоу «Звезды в Африке», где стал победителем. А в 2023 году спортсмен развелся с женой Екатериной.

Он решил попрощаться с воспоминаниями и продать квартиру, которая находится в центре Санкт-Петербурга. Там экс-игрок «Зенита» вырастил дочку Ксению и сына Романа от первого брака, а также сына Алекса от второй жены. Но теперь он сообщил, что недвижимость никто не хочет брать.

«Я вложил в эту квартиру всю душу, создавая теплое и уютное пространство для своей семьи. Но пришло время двигаться дальше, и эта глава моей жизни завершена. Но продать квартиру оказалось сложнее, чем я думал. Я понял, что не отпустил ее. Я будто держался за прошлое, связанное с этим местом, – поделился Малафеев в соцсети.

К слову, эта квартира площадью в 163,4 квадратных метров. Она двухуровневая с четырьмя спальнями, двумя санузлами, а также с гардеробными. За такое роскошное жилье футболист просит 85 миллионов рублей.

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