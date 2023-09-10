«Наша история закончилась»: экс-футболист Вячеслав Малафеев и его жена Екатерина устроили грандиозную вечеринку в честь развода

Бывший футболист Вячеслав Малафеев и его жена Екатерина после недолгого воссоединения все же приняли решение развестись.
Пара подошла к разрыву супружеских отношений нестандартно. По этому случаю Вячеслав и Екатерина Малафеевы закатили грандиозную вечеринку, пригласив близких друзей. Это необычный ивент был с декорациями, банерами, тортами, песнями.
Екатерина Малафеева сообщила поклонникам, что они с Вячеславом смогли трансформировать супружеские отношения в дружбу.
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«Настало время быть с вами честной. Теперь только правда и ничего кроме правды. Наша история закончилась. Вчера был необычный день для нашей семьи. Мы развелись со Славой. Наша любовь трансформировалась в дружбу. Мы смогли быть честными друг с другом. Хочется, чтобы это стало новой ступенью для дружеских отношений. Наша задача теперь со Славой сохранить все ценности, которые мы закладывали в наши чувства, отношения. Мы открываем новую эру. Мы потратили себя как пара, но сохранили, как родители», - поделилась Екатерина Малафеева в микроблоге.