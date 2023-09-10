«Наша история закончилась»: экс-футболист Вячеслав Малафеев и его жена Екатерина устроили грандиозную вечеринку в честь развода

Бывший футболист Вячеслав Малафеев и его жена Екатерина после недолгого воссоединения все же приняли решение развестись.

Пара подошла к разрыву супружеских отношений нестандартно. По этому случаю Вячеслав и Екатерина Малафеевы закатили грандиозную вечеринку, пригласив близких друзей. Это необычный ивент был с декорациями, банерами, тортами, песнями.

Екатерина Малафеева сообщила поклонникам, что они с Вячеславом смогли трансформировать супружеские отношения в дружбу.

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