«Семья отвернулась от меня»: дочь Вячеслава Малафеева после рехаба обосновалась в Дубае

Недавно наследница футболиста Вячеслава Малафеева выписалась из рехаба и отправилась жить в Дубай.
Ксения Малафеева призналась, что ведет здоровый образ жизни в ОАЭ. Дочь знаменитого спортсмена утверждает, что больше не связана с запрещенными веществами.
«Я начала заниматься спортом, йогой, читать и слушать книги, медитировать, учить английский. Хоть иногда и отклоняюсь от правильного питания, но стараюсь это поддерживать. Я научилась проводить время наедине с собой», – похвасталась Ксения.
Вот только семья Ксении ее больше не принимает. Девушка получила четыре года условно за торговлю запрещенными препаратами.
«Хочется перемен в этой жизни. Вообще стало все равно, что кто-то там что-то говорит, не верит в меня. Семья отвернулась от меня, потому что им нужна идеальная картинка», – добавила Малафеева в своем микроблоге.