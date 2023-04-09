«Семья отвернулась от меня»: дочь Вячеслава Малафеева после рехаба обосновалась в Дубае

«Я начала заниматься спортом, йогой, читать и слушать книги, медитировать, учить английский. Хоть иногда и отклоняюсь от правильного питания, но стараюсь это поддерживать. Я научилась проводить время наедине с собой», – похвасталась Ксения.

Вот только семья Ксении ее больше не принимает. Девушка получила четыре года условно за торговлю запрещенными препаратами.