Иван Ургант проводит время с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми в Грузии

Иван Ургант уже давно стал популярной персоной. Однако с 2022 года он перестал появляться на телевидении и вести передачи. Но недавно актер снялся в новом фильме. Также он запланировал гастроли за границей. А в мае телеведущий уехал в Грузию.
Как оказалось, с собой он взял свою семью. В соцсети шоумен выложил редкое фото, на котором запечатлелся с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми: 16-летней Ниной и 8-летней Валерией. Они посетили одно из местных заведений.
Примечательно, что Иван отрастил усы. Он улыбался, как и старшая наследница, которая к нему прильнула. А вот Валерия выглядела грустной. Супруга телеведущего сидела в углу.
Иван Ургант в ресторане с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми. Фото: соцсети Ивана Урганта
Ранее он отпраздновала день рождения старшей наследницы. Ургант выложил фото с ней и получил много комплиментов. Пока неизвестно, как долго он собирается путешествовать по исторической родине своей жены.
Напомним, что перед его отъездом разгорелся скандал, так как в последний момент артист отказался выступать на концерте в память Булата Окуджавы. Он не объяснил, почему так поступил.
Другие новости читайте в Telegram-канале «
Читайте также:
Иван Ургант показал фото с подросшей дочкой: «Иду — с красивой, шестнадцатилетней»
Иван Ургант уехал в Грузию после отмены выступления на концерте памяти Окуджавы