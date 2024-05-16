Иван Ургант проводит время с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми в Грузии

Иван Ургант уже давно стал популярной персоной. Однако с 2022 года он перестал появляться на телевидении и вести передачи. Но недавно актер снялся в новом фильме. Также он запланировал гастроли за границей. А в мае телеведущий уехал в Грузию.

Как оказалось, с собой он взял свою семью. В соцсети шоумен выложил редкое фото, на котором запечатлелся с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми: 16-летней Ниной и 8-летней Валерией. Они посетили одно из местных заведений.

Примечательно, что Иван отрастил усы. Он улыбался, как и старшая наследница, которая к нему прильнула. А вот Валерия выглядела грустной. Супруга телеведущего сидела в углу.