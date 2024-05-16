Иван Ургант проводит время с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми в Грузии

Иван Ургант отдыхает с семьей. Фото: Global Look Press

Телеведущий похвастался семейной идиллией.

Иван Ургант уже давно стал популярной персоной. Однако с 2022 года он перестал появляться на телевидении и вести передачи. Но недавно актер снялся в новом фильме. Также он запланировал гастроли за границей. А в мае телеведущий уехал в Грузию. 

Как оказалось, с собой он взял свою семью. В соцсети шоумен выложил редкое фото, на котором запечатлелся с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми: 16-летней Ниной и 8-летней Валерией. Они посетили одно из местных заведений. 

Примечательно, что Иван отрастил усы. Он улыбался, как и старшая наследница, которая к нему прильнула. А вот Валерия выглядела грустной. Супруга телеведущего сидела в углу. 

Иван Ургант в ресторане с женой Натальей Кикнадзе и двумя дочерьми. Фото: соцсети Ивана Урганта

Ранее он отпраздновала день рождения старшей наследницы. Ургант выложил фото с ней и получил много комплиментов. Пока неизвестно, как долго он собирается путешествовать по исторической родине своей жены. 

Напомним, что перед его отъездом разгорелся скандал, так как в последний момент артист отказался выступать на концерте в память Булата Окуджавы. Он не объяснил, почему так поступил.

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