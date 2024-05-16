Наркодилеры использовали памятник Иосифу Кобзону в Москве для продажи запрещенных веществ

Памятник Иосифу Кобзону находится в Москве. Фото: Global Look Press

Этот продуманный до мелочей способ продажи наркотиков разоблачили сотрудники полиции.

Памятник Иосифу Кобзону был открыт в 2022 году в Москве. Оказалось, что им воспользовались наркодилеры для привлечения внимания. Полиция узнала о продуманном до мелочей способе злоумышленников продавать запрещенные вещества, когда проводили операцию «Подросток». 

В Оружейном переулке возле памятника кто-то прикрепил 12 пластинок QR-код. Согласно надписи рядом, они должны были переводить людей на сайт, где якобы можно послушать песни Кобзона. Однако на самом деле они вели на сайт, который распространял запрещенные вещества.

Эти плитки с кодами были ликвидированы. На данный момент полиция ведет поиск наркодилеров, пишет «МК». Отмечается, что может быть возбуждено уголовное дело. Пока родные Иосифа Кобзона никак не отреагировали на случившееся. 

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