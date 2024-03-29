Бывший друг Кобзона остался должен его вдове 2,5 миллиарда рублей

Жена ныне покойного Народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли Кобзон предприняла попытку вернуть крупную сумму денег, которую ее муж одолжил своему приятелю. Тот попросил у певца баснословную сумму. Для этого вдове Иосифа Даввдовича пришлось обратится в суд. На днях в Ставрополе завершился громкий судебный процесс, который не принес Нелли Кобзон никакого материального удовлетворения.

Местный бизнесмен Вагиф Пейсахов, по заявлению Нелли Кобзон, должен был вернуть 25 млн долларов (805 млн рублей по тому курсу и почти 2,5 миллиарда рублей по нынешнему). В долг мужчина взял у певца еще в 2013 году. Судебные разбирательства длились четыре года. Судя по всему, возвращать долги Пейсахову нечем.

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Он заявил, что всегда считал Иосифа Давыдовича своим другом, которого он уважал и уважает. Несмотря на все это, жена Народного артиста России после его смерти все-таки подала иск о банкротстве в Арбитражный суд Ставрополя, чтобы взыскать с Вагифа Пейсахова хотя бы что-то. Однако в силу ряда обстоятельств, производство по делу прекратили.

Друг ныне покойного Иосифа Кабзона успел отбыть срок в чувашской колонии, после чего уехал в Израиль, поселившись недалеко от Тель-Авива.

По материалам kp.ru.