Запашный о Пугачевой: «Как она себя ведет — Кобзон в гробу переворачивается»

Эдгард Запашный поддерживает идеи патриотизма в России. Фото: Global Look Press

Эдгард Запашный считает, что Примадонне уже не восстановить свою репутацию на Родине.

Народный артист Российской Федерации, руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный отозвался на шумиху вокруг известия о том, что Ксения Собчак готовит фильм об Алле Пугачевой.

Сообщалось, что эта лента должна обелить несколько подмоченную репутацию экс-жены Филиппа Киркорова.

В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Эдгард Запашный заметил, что восстановить имя Алле Пугачевой уже будет сложно, тем более у молодого поколения, которое как певицу ее вообще не знает.

«Сейчас Алла Борисовна Пугачева сама себя загнала в угол. Я с уважением отношусь к ней как к певице. Она действительно одна из величайших певиц Советского Союза, новой России. Но то, как она себя ведет сейчас, — Кобзон в гробу переворачивается. Потому что Иосиф Давыдович всегда ставил на первое место интересы страны, в отличие от Аллы Борисовны Пугачевой», — прокомментировал Эдгард Запашный.

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