Запашный о Пугачевой: «Как она себя ведет — Кобзон в гробу переворачивается»

Народный артист Российской Федерации, руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского Эдгард Запашный отозвался на шумиху вокруг известия о том, что Ксения Собчак готовит фильм об Алле Пугачевой.

Сообщалось, что эта лента должна обелить несколько подмоченную репутацию экс-жены Филиппа Киркорова.

В разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Эдгард Запашный заметил, что восстановить имя Алле Пугачевой уже будет сложно, тем более у молодого поколения, которое как певицу ее вообще не знает.

«Сейчас Алла Борисовна Пугачева сама себя загнала в угол. Я с уважением отношусь к ней как к певице. Она действительно одна из величайших певиц Советского Союза, новой России. Но то, как она себя ведет сейчас, — Кобзон в гробу переворачивается. Потому что Иосиф Давыдович всегда ставил на первое место интересы страны, в отличие от Аллы Борисовны Пугачевой», — прокомментировал Эдгард Запашный.

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