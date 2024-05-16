Пинчук раскрыла пол будущего ребенка Мусульбес и Капаклы: «У ребят будет дочка!»

14 мая бывшие участники реалити-шоу Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы устроили гендер-пати, во время которого узнали пол будущего ребенка.
Поклонникам же раскрыть свой самый главный секрет пара решила почти через двое суток. Доверили они это подруге Татьяны, маме двух мальчиков Ирине Пинчук.
В своем микроблоге та разместила видео, предупредив всех, что нужно смотреть его до конца. В финале ролика в кадре появляется множество мелких розовых шариков, пространство вокруг Мусульбес и Капаклы окутывает розовый дым.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал
Пинчук показала фрагмент гендер-пати Мусульбес и Капаклы. Фото: скрин видео соцсети Иры Пинчук
«У ребят будет дочка!» - сообщила Ира Пинчук.
Этому обстоятельству несказанно рады будущие родители Таня Мусульбес и Рома Капаклы. Рома очень хотел девочку! Счастливы и Ира Пинчук с Араем Чобаняном. У них два сына, так что невеста не помешает.
Читайте также:
Беременная Таня Мусульбес сделала заявление после гендер-пати: «Зачем мне кого-то обманывать»
«У вас будет Марина»: в Сети уверены, что беременной от Капаклы Мусульбес прилетит бумеранг за Африкантову