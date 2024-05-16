Пинчук раскрыла пол будущего ребенка Мусульбес и Капаклы: «У ребят будет дочка!»

Беременная Таня Мусульбес. Фото: соцсети Тани Мусульбес

Экс-участники «Дома-2» Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы через сутки после гендер-пати раскрыли пол будущего малыша для поклонников.

14 мая бывшие участники реалити-шоу Татьяна Мусульбес и Роман Капаклы устроили гендер-пати, во время которого узнали пол будущего ребенка.

Поклонникам же раскрыть свой самый главный секрет пара решила почти через двое суток. Доверили они это подруге Татьяны, маме двух мальчиков Ирине Пинчук.

В своем микроблоге та разместила видео, предупредив всех, что нужно смотреть его до конца. В финале ролика в кадре появляется множество мелких розовых шариков, пространство вокруг Мусульбес и Капаклы окутывает розовый дым.

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Пинчук показала фрагмент гендер-пати Мусульбес и Капаклы. Фото: скрин видео соцсети Иры Пинчук

«У ребят будет дочка!» - сообщила Ира Пинчук.

Этому обстоятельству несказанно рады будущие родители Таня Мусульбес и Рома Капаклы. Рома очень хотел девочку! Счастливы и Ира Пинчук с Араем Чобаняном. У них два сына, так что невеста не помешает.

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