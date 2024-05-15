Беременная Таня Мусульбес сделала заявление после гендер-пати: «Зачем мне кого-то обманывать»

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Роман Капаклы накануне, 14 мая, устроили гендер-пати. Во время него будущие родители узнали пол малыша, который родится у них уже совсем скоро.

Красивыми кадрами с вечеринки в честь предстоящего рождения младенца беременная Таня Мусульбес и Роман Капаклы делились в соцсетях. Подписчики, как и ожидалось, не только радовались за пару, но и обвинили их в неискренности. В Сети заявили, что Таня Мусульбес знала пол ребенка до гендер-пати. И ради чего было все это шоу? Конечно же, ради привлечения аудитории.