Беременная Таня Мусульбес сделала заявление после гендер-пати: «Зачем мне кого-то обманывать»

Бывшие участники «Дома-2» Таня Мусульбес и Роман Капаклы накануне, 14 мая, устроили гендер-пати. Во время него будущие родители узнали пол малыша, который родится у них уже совсем скоро.
Красивыми кадрами с вечеринки в честь предстоящего рождения младенца беременная Таня Мусульбес и Роман Капаклы делились в соцсетях. Подписчики, как и ожидалось, не только радовались за пару, но и обвинили их в неискренности. В Сети заявили, что Таня Мусульбес знала пол ребенка до гендер-пати. И ради чего было все это шоу? Конечно же, ради привлечения аудитории.
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Кадр гендер-пати Мусульбес и Капаклы. Фото: соцсети Тани Мусульбес
Слегка обиженная такими отзывами о гендер-пати Таня Мусульбес вышла на связь и заявила, что хотела узнать пол малыша вместе со всеми.
«Некоторые мне писали, что я знала пол ребенка. Я вам скажу, что по моей реакции, по моему шоку понятно, что я вообще ничего не знала. И в этом нет никакой логики, зачем мне вас обманывать, кого-то обманывать. У меня был интерес узнать со всеми. Я очень хотела, чтобы это произошло на гендер-пати. Это было очень круто!» - поделилась Таня Мусульбес.
Пол будущего ребенка для подписчиков Таня Мусульбес пообещала раскрыть чуть позже. Некоторые считают, что она ждет двойню.
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