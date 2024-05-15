Певец Джанго заявил, что надо создавать свою музыкальную культуру: «Подсаживать на шаровары и кокошники сложно»

Алексей Поддубный, более известный как Джанго, принял участие в премии, которая посвящена искусству и культуре. Он высказался о последних веяних в музыке. По мнению певца, поп-культура влияет на сознание людей. Он отметил, что американская культура, которая отражается в музыке и кино, также влияет на россиян.

Он подчеркнул, что стоит формировать свои смыслы, которые будут близки жителям России, и облекать их в форму поп-культуры. При этом артист добавил, что это очень сложно сделать. Он уверен, что принимать западную культуру опасно.

«Надо создавать свое. Проблема в том, что для воплощения этой задумки в жизнь нужны годы, а то и десятилетия. Подсаживать всех "на шаровары, кокошники и народную музыку" довольно сложно. Это пройденный этап. Я считаю, нужно делать современную музыку в разных стилях — тут уж кто в чем силен. Для внешней оболочки, самой музыки и аранжировки, я считаю, можно брать зарубежные примеры и отталкиваться от них, но с поэтической точки зрения закладывать внутрь свои смыслы», — высказался Джанго.

Он также вспомнил, что стало модно использовать неправильную манеру исполнения песен. По его словам, существует тенденция произносить слова и звуки на британский лад. Артист подчеркнул, что иногда приходится внимательно вслушиваться, чтобы понять, на каком языке звучит песня. Джанго считает, что это ничего хорошего не несет. Он заподозрил, что это связано с уровнем образования исполнителя, пишет « МК ».

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