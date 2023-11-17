В России может появиться аналог песенного конкурса «Евровидение»

Гендиректор Первого канал Константин Эрнст и министр культуры РФ Ольга Любимова предложили создать российский аналог «Евровидения».

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Отечественный песенный конкурс планируют назвать «Интервидение». Его главное отличие от зарубежного — четкое разделение музыки и политики. То есть в конкурсе смогут принять участие представители любых стран.

Продюсер Иосиф Пригожин тоже не остался в стороне от этой инициативы. Он уже продумал размер награды за призовые места.

По словам Пригожина, победитель должен получить 1 млн долларов. За второе место нужно дать 500 тысяч долларов. А награду за третье место продюсер оценил в 250 тысяч долларов.