В России может появиться аналог песенного конкурса «Евровидение»

Фото: кадр видео «Евровидение 2021»

Проект под названием «Интервидение» планируют запустить в 2024 году.

Гендиректор Первого канал Константин Эрнст и министр культуры РФ Ольга Любимова предложили создать российский аналог «Евровидения».

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Отечественный песенный конкурс планируют назвать «Интервидение». Его главное отличие от зарубежного — четкое разделение музыки и политики. То есть в конкурсе смогут принять участие представители любых стран.

Продюсер Иосиф Пригожин тоже не остался в стороне от этой инициативы. Он уже продумал размер награды за призовые места. 

По словам Пригожина, победитель должен получить 1 млн долларов. За второе место нужно дать 500 тысяч долларов. А награду за третье место продюсер оценил в 250 тысяч долларов. 

«Сначала мы плясали вокруг «Евровидения», теперь будем скакать вокруг «Интервидения», но надо создавать. Сколько можно бегать за чужими конкурсами?», — сказал Иосиф Игоревич.

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