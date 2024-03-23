Певец Джанго считает, что безопасность на больших концертах могут обеспечить только бойцы с оружием

Джанго, которого на самом деле зовут Алексей Поддубный, много лет выступает на сцене. Его поразил теракт, который случился в «Крокус Сити Холл». Там погибло больше 133 людей. Сначала была стрельба, а затем злоумышленники подожгли зал.

Пожар был такой сильный, что в итоге обрушилась крыша. Многие критикуют организацию охраны перед концертом группы «Пикник», который должен был там состояться. Джанго уверен, что нужно ставить вооруженную охрану, которая способна защитить людей.

«Я был в Европе – там (например, в Париже) после терактов всегда выставляют настоящих военных (в местах массового скопления людей). Я считаю, что у нас что-то подобное должно быть, потому что просто охранник, фактически невооруженный, не представляет собой преграду», – произнес певец, пишет «МК».

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Он отметил, что на каждом входе нужно ставить людей с оружием и с необходимой подготовкой. Артист выразил свои соболезнования всем, кто переживает горе.