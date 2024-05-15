Телеведущая Алена Белая рассказала, что пережила из-за наводнения в Орске: «В первый же день увидела трагедию»

Недавно в Оренбургской области произошла трагедия. Из-за прорыва дамбы затопило несколько населенных пунктов. Город Орск также оказался в воде. Тысячи людей остались без жилья. Многие пытались спасать животных. В центре событий была Алена Белая. Ее дом тоже затопило.

Она рассказала, что в первые дни помогала соседям, которые оказались в беде. Телеведущая на лодке передвигалась по городу и кормила кошек, а также других животных. Она подчеркнула, что это было тяжело психологически, но работа помогла ей быстрее со всем справиться.

«Когда вода затопила наш дом, а мне нужно было лететь на съемку, я думала об отмене, но муж поддержал меня и сказал, что работа поможет восстановиться», — поделилась Алена.

Однако она столкнулась с такими событиями, которые останутся в ее воспоминаниях надолго. Телеведущая заявила, что на ее глазах произошло горе. После этого ее переполняли чувства.

«В первый же день я увидела трагедию: мы обнаружили погибшего мужчину в его доме и вызвали спасателей. Это было очень тяжело и страшно, и после этого я думала, что никогда не ступлю на лодку и никогда не попрошу помощи у людей, потому что, если что-то случится, я себе этого не прощу», — пояснила она, пишет « МК ».

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