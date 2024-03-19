Долина рассказала, как спасла новорожденную дочку, выкрав из ее из больницы: «Вся пунцовая и желтая»

Лариса Долина вырастила дочку Ангелину. Она рассказала, что у нее была сложная беременность. Певица практически все девять месяцев лежала. А позже она попала в роддом, где специализируются на случаях, когда возникает резус-конфликт у родителей ребенка.

Артистка вспомнила, что ее дочка родилась здоровой, а через три дня ей принесли ребенка, который пожелтел. Она отметила, что у малышки была гемолитическая желтуха, связанная с резус-конфликтом. И после этого без ее согласия кроху увезли в больницу. Долина сбежала из роддома в халате, чтобы ее найти.

«Восемь часов по Москве колесили, искали ребенка. Нашли ее в Морозовской больнице, в инфекционном боксе, одну под капельницей. Температура под сорок, вся пунцовая и желтая. Еле-еле дышит, и никого рядом. Умывальник должен быть белым, а он весь черный из-за количества тараканов. Я срочно зову врача дежурного. Восточной внешности человек приходит. Я говорю: „У нее температура под сорок, почему вы ничего не предпринимаете?“ А мне отвечают: „Это нормально, она борется с болезнью“. Неделю как родилась девочка, она борется с болезнью? Я наорала на него. Я приняла решение выкрасть ее из больницы. Бокс был на первом этаже. Было четыре утра. Звоню отцу ребенка и прошу приехать, так как ребенка нужно было срочно забирать, иначе мы бы ее потеряли. Он подъехал к окну, мы его открыли, я взяла ребенка в охапку, и мы уехали», — рассказала Лариса Александровна.

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Она отметила, что не могла кормить грудью, но недалеко от ее съемной квартиры была молочная кухня. По словам певицы, ребенок через неделю стал набирать вес. Ангелина смогла побороть болезнь. Потом артистке было тяжело оставлять дочку, когда она уезжала на гастроли. Но ей помогала мама, которая взяла на себя заботу о внучке. Об этом Долина поведала в передаче «Ваша Наташа» на YouTube.