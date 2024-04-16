В Орске самой преданной фанатке Стаса Михайлова родня заказала аниматора в образе певца

В Орске нашлась самая преданная поклонница Стаса Михайлова. 76-летняя Любовь Ивановна обожает исполнителя, но финансы не позволяют ей купить билет на концерт. Родственники решили устроить пенсионерке сюрприз, пригласив на день рождения аниматора в костюме артиста.

Такая идея родилась у дочери женщины. Ирина рассказала о том, что ее мать является поклонницей Михайлова уже 30 лет.

Певец вызывает у нее и слезы, и радость. Дело в том, что исполнитель похож на мужа пенсионерки.

Аниматор в костюме Стаса Михайлова подарил имениннице цветы из воздушных шаров. Он спел, а потом и станцевал вместе с ней, а бабушка не смогла сдержать слезы.

Ранее рассказывалось о том, что Стас Михайлов отменил апрельские гастроли на Урале. Музыкант перенес два своих концерта на май. В следующем месяце он выступит в Челябинске и Екатеринбурге.

Источник: Telegram-канал Mash.