Иван Ургант показал фото с подросшей дочкой: «Иду — с красивой, шестнадцатилетней»

Иван Ургант поздравил дочку. Фото: Global Look Press

Иван Ургант опубликовал фото Нины в детстве, а также нынешнее в честь ее дня рождения.

Иван Ургант на днях появился в Грузии. Он решил отправиться в путешествие. Также у него запланированы гастроли. А 15 мая телеведущий в соцсети разместил фотографии своей дочки Нины, которой исполнилось 16 лет. Он показал, как она выглядела в детстве. У нее были голубые глазки и маленький носик. 

Теперь она повзрослела, обзавелась пышными кудрями и выразительным взглядом. На втором фото именинница отметилась на природе в алом длинном платье и с макияжем на лице. 

Нина в детстве. Фото: соцсети Ивана Урганта

«У меня в бороде ни одного прямого волоса,Но и пищи остатков нет в ней!Мир удивив мощью Нинкиного голоса,иду — с красивой,Шестнадцатилетней!» — написал Иван. 

Друзья и поклонники отреагировали на его пост. «Пусть растет счастливой и удачливой девочкой», — заявила жена Гарика Мартиросяна Жанна. «Нинша! С юбилеем!» — присоединился Александр Гудков. А поклонники отметили, что девушка очень похожа на свою бабушку Нину Ургант. 

Напомним, что у шоумен вместе с женой Натальей Кикнадзе также воспитывает еще одну дочку Валерию. От прошлых отношений у нее есть дочка Эрика и сын Нико. 

Нина Ургант в 16 лет. Фото: соцсети Ивана Урганта

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