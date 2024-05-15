Иван Ургант показал фото с подросшей дочкой: «Иду — с красивой, шестнадцатилетней»

Иван Ургант на днях появился в Грузии. Он решил отправиться в путешествие. Также у него запланированы гастроли. А 15 мая телеведущий в соцсети разместил фотографии своей дочки Нины, которой исполнилось 16 лет. Он показал, как она выглядела в детстве. У нее были голубые глазки и маленький носик.

Теперь она повзрослела, обзавелась пышными кудрями и выразительным взглядом. На втором фото именинница отметилась на природе в алом длинном платье и с макияжем на лице.