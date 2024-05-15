Авербух заявил, что не чувствует разницу в возрасте с Арзамасовой: «Лиза послана мне Богом»

50-летний Илья Авербух состоит в браке с Лизой Арзамасовой. Они растят сына Льва, а недавно пара сообщила, что ждет пополнения в семье. Актриса уже не прячет округлившийся живот. На этот раз Илья пришел в студию передачи Евгении Медведевой «БеС Комментариев».

Он признался, что очень счастлив в отношениях с молодой женой. Спортсмен подчеркнул, что разница в возрасте в 21 год нисколько им не мешает. Но Авербух дал понять, что хочет создать все условия, чтобы его возлюбленной было комфортно, когда его не станет.

«Это просто послание мне. Может быть за что-то я заслужил. Лиза послана мне Богом. Я абсолютно в этом уверен. Я сделаю все возможное. Вот сколько мне Господь отвел, я сделаю задел и для ее жизни. Я все понимаю, всегда есть это пресловутое "но". В нашей ситуации это разница в возрасте. Она не чувствуется абсолютно между нами. Спасибо большое лизиной маме, потому что она привила ей большую любовь и к поэзии, и к литературе. Мы здесь очень близки. С удовольствием слушаем музыку. Лиза обожает Высоцкого и Окуджаву. Это прекрасно для нас "старперчиков", как говорится. Я вижу, что физика есть физика. Рано или поздно все придет. Я должен сделать задел, как мужчина, для того, чтобы и без меня все было нана месте. Чтобы она была и детьми окружена, и любовью», — поделился Илья.

Он также отметил, что находится в предвкушении того, что снова станет папой. Фигурист дал понять, что мечтает о дочке. Также он отметил, что его сын от первого брака Мартин находится в отличных отношениях с Лизой. Спортсмен напомнил, что тяжело переживал развод с первой женой Ириной Лобачевой. По его словам, после такого неудачного опыта он уже не думал, что будет счастлив в личной жизни.

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